سياسة | دولي | أوروبا

رئيس وزراء إسبانيا يدعو إسرائيل إلى وقف “القتل الأعمى للفلسطينيين” في غزة

15 - نوفمبر - 2023

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مدريد: دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء، إسرائيل إلى وضع حدّ لـ”القتل الأعمى للفلسطينيين” في قطاع غزة، في أشد انتقاد يوجّهه للدولة العبرية منذ اندلاع الحرب مع حماس.

وطالب رئيس الوزراء الاشتراكي “بوقف فوري لإطلاق النار من جانب إسرائيل في غزة، والالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني الذي لا يتم احترامه الآن بشكل واضح”.

وأكد: “لا شك، نحن إلى جانب إسرائيل في رفضها وردّها على الهجوم الإرهابي الذي تعرض له هذا البلد في تشرين الأول/ أكتوبر، ونطالب بالإفراج الفوري عن الرهائن” الذين تحتجزهم حركة حماس.

وأضاف سانشيز: “لكن بنفس القدر من الوضوح، نرفض القتل الأعمى للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية” متعهداً بأن تعمل حكومته الجديدة “في أوروبا وفي إسبانيا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية”.

في 2014، تبنى البرلمان الإسباني بالإجماع تقريباً، قراراً غير ملزم يدعو إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

(أ ف ب)

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