سياسة | دولي | أوروبا

رئيس وزراء إسبانيا يدعو الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين

10 - يناير - 2024

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز

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مدريد: دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأربعاء، الدول الغربية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في كلمة بافتتاح مؤتمر السفراء الثاني في العاصمة مدريد، أشار فيها إلى أن إسبانيا اتخذت “موقفا متزنا” عقب هجمات حركة حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة بعدها.

وقال: “الطريق الذي يجب أن ينتهج حاليًا يتمثل في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للسلام بمجرد انتهاء الأعمال العدائية، وينبغي التوصل إلى حل جدي ومقنع على أساس صيغة الدولتين بدعم من المجتمع الدولي”.

وأشار إلى سانشيز أن بعض الدول الغربية لا تزال غير معترفة بدولة فلسطين رغم اعتراف أكثر من 130 دولة بها، مضيفًا: “ينبغي البدء بمناقشة جادة لضمان اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية”.

وأردف: “من الضروري تنفيذ حل يقوم على الاعتراف بدولتين ويضمن تعايش فلسطين وإسرائيل معًا في سلام وأمن، ولا ينبغي أن يدفع الشعب الفلسطيني ثمن تصرفات حماس”.

وأعلنت الحكومة الإسبانية سابقًا أن إحدى أولوياتها هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لا تريد القيام بذلك وحدها لذا تسعى لإقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بذلك مثل ألمانيا وفرنسا.

(الأناضول)

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  1. يقول ابن آكسيل:
    يناير 10, 2024 الساعة 4:09 م

    الآن ………؟ متأخر جداً ……! لا حاجة لفلسطين باعتراف أوروبا العجوز المنصورية ……! فلسطين ستفرض نفسها عليكم جميعا ان عاجل ات آجل ……!

    رد

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