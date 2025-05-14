رئيس وزراء إسبانيا يصف إسرائيل بـ”دولة إبادة جماعية” وتل أبيب ترد

مدريد: وصف رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، الأربعاء، إسرائيل بأنها “دولة إبادة جماعية”، فيما استدعت تل أبيب سفيرة مدريد لجلسة توبيخ بعد التصريح الأقوى لسانشيز منذ بدء الحرب بغزة.

جاء ذلك خلال جلسة مساءلة في البرلمان بالعاصمة مدريد، ردا على انتقادات وجهها النائب الكتالوني غابرييل روفيان، الذي اتهم الزعيم الاشتراكي بالإبقاء على العلاقات التجارية مع إسرائيل رغم الحرب الجارية في غزة.

وقال سانشيز مؤكدا: “أريد أن أوضح أمرا هنا، سيد روفيان. نحن لا نتعامل تجاريًا مع دولة ترتكب إبادة جماعية، لا نفعل ذلك”.

وأضاف: “أعتقد أنني أوضحت قبل أيام، من على هذا المنبر، ما كنا نتحدث عنه تحديدًا عندما تم طرح بعض الأمور التي لا تتوافق مع الحقيقة”.

وبحسب تقارير إعلامية محلية، فهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها سانشيز علنًا مصطلح “دولة إبادة جماعية”، وهو تعبير يُستخدم بشكل متكرر من قبل شريكه في الائتلاف الحاكم، حزب “سومار” اليساري.

وردا على تصريحات رئيس الحكومة الإسبانية، استدعت تل أبيب سفيرة مدريد لديها لجلسة توبيخ، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

(الأناضول)