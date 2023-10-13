رئيس وزراء إيرلندا: إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي

لندن: قال رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار إن إسرائيل تمارس عقابا جماعيا في غزة، وليس لها الحق في انتهاك القانون الدولي في ردها على غزة.

وذكرت وكالة “بي إيه ميديا” البريطانية أن رئيس الوزراء الإيرلندي دعا، أيضاً، إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى الفلسطينيين.

وقطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والماء والكهرباء عن غزة ردا على الهجوم الذي وقع يوم السبت، وشنت غارات جوية على قطاع غزة.

وينص القانون الإنساني الدولي على حظر العقاب الجماعي لمجموعة من الأشخاص بسبب جريمة ارتكبها فرد.

وقال فارادكار لراديو وتلفزيون إيرلندا: “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، لكن ليس لإسرائيل الحق في الظلم”. وأعرب عن قلقه مما يراه يحدث في غزة في الوقت الراهن.

وأوضح أن إسرائيل تنتهك القانون الإنساني من خلال معاقبتها للمدنيين الفلسطينيين وأن أيرلندا ستسعى إلى فتح ممر إنساني للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.

وطالب بضرورة أن تطلق حماس سراح جميع الرهائن على الفور.

(د ب أ)