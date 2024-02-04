رئيس وزراء إيرلندا يعرب عن قلقه حيال حريق في مبنى يفترض أنه مخصص للمهاجرين

دبلن: أعرب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار، الأحد، عن قلقه حيال اندلاع حريق في مبنى يفترض انه مخصص لإيواء لاجئين وكان أيضا في السابق مسرحا لاحتجاجات مناهضة للمهاجرين.

واستُدعي نحو 40 رجل إطفاء عند الساعة السابعة من صباح الأحد لإخماد الحريق الذي اندلع في المبنى.

وقال فارادكار في بيان “شعرت بالقلق عندما علمت بنبأ الحريق في دار رعاية سابق في كروكسلينغ”.

وأضاف “في الأسابيع الأخيرة كانت هناك تقارير مثيرة للقلق عن وقوع أضرار يشتبه أنها لها خلفية جنائية في أبنية في جميع أنحاء البلاد”.

وتابع “لا يوجد أي مبرر على الإطلاق للعنف أو الحرق أو التخريب في جمهوريتنا. ومن المثير للسخرية أن بعض أولئك الذين يحاولون ربط الهجرة بالجريمة ينخرطون هم أنفسهم في أنشطة إجرامية خطيرة”.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية “آر تي إي” أن المبنى جرى استهدافه خلال احتجاجات مؤخرا بعد أن سرت شائعات أنه سيستخدم لإيواء لاجئين.

وفي كانون الأول/ديسمبر، تعرض فندق كان من المقرر أن يأوي طالبي لجوء إلى حريق متعمد.

وأواخر تشرين الثاني/نوفمبر، كانت دبلن مسرحا لأعمال شغب غير مسبوقة حمّلت السلطات مسؤوليتها لمحرّضين من اليمين المتطرف، وذلك في أعقاب هجوم بسكين أدى إلى إصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال.

وأشارت الحكومة حينها إلى تقارير غير مؤكدة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن عملية الطعن نفذها “مهاجر غير شرعي”.

(أ ف ب)