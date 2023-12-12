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رئيس وزراء الأردن السابق: الفيتو الأمريكي الأخير بمجلس الأمن “لا يستوعبه عقل”

12 - ديسمبر - 2023

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إسطنبول: قال رئيس وزراء الأردن السابق عون الخصاونة، إن حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي أصبح “لا يستوعبه عقل” بالنظر إلى الوضع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من شهرين.
وأشار الخصاونة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية، استخدمت (الفيتو) ضد مشروع القرار الذي يطالب بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة، بينما “امتنعت” بريطانيا عن التصويت على القرار في مجلس الأمن الدولي.
وانتقد الخصاونة موقفي الولايات المتحدة وبريطانيا قائلا: “تخيلوا نظاما يستخدم فيه كبار ضامني القانون الدولي سلطاتهم في مجلس الأمن الدولي لعرقلة الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، في وقت يتم فيه إراقة الكثير من الدماء في غزة. هذا أمر لا يقبله العقل”.
والجمعة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يطالب بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة، فيما أيدت القرار 13 دولة من أعضاء المجلس.
وأشار إلى أن هناك “العديد من الخطوات الواضحة” التي يجب على المجتمع الدولي اتخاذها لتحسين الوضع الحالي في غزة.
وأضاف أن تركيا والأردن يمكنهما التنسيق بشأن وصول المساعدات إلى غزة، مضيفاً: “هاجم الإسرائيليون مصادر المياه والوقود ومنعوا الناس من استخدامها وهاجموا المواد الغذائية والمصانع والخبز. لذلك، فإن شعب غزة يعاني كثيراً على الرغم من شجاعته”.
وشبّه الخصاونة الوضع الراهن في قطاع غزة بـ”الحصار في العصور الوسطى”، مشيراً إلى وجود أشياء كثيرة يمكن لتركيا والأردن فعلها.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 11:29 ص

    هه لأن أمريكا قيدت بعض العرب باتفاقية كامب ديفيد ووادي عربة وأوسلو وآخرها الاتفاقيات الإبراهيمية يا عينيا وتعسا لعرب التطبيع والتنسيق سود الله وجوههم عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان وسبحان الحي الديان 🇵🇸😫✌️🔥🐒🔥🐒🔥🐒🔥

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  2. يقول محمد حسن وهدان. نيويورك:
    ديسمبر 12, 2023 الساعة 1:25 م

    مجلس الأمن مات ودفن تحت انقاض غزة.

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  3. يقول معاذ عصفور:
    ديسمبر 13, 2023 الساعة 3:15 م

    حرام باجتماع الدول العربية والإسلامية ان لا يكون لهم دور سياسي واقتصادي بلاش عسكري تضغط به على كوكب الأرض وبمقدورها فالله منحها موقع ٣٤مليون كم مربع من مساحة القارات الثلاث ومضايق الأرض وخيرات وكنوز ومعادن الطاقة والنقل والاتصال فيها المقدسات الإسلامية ومهبط الوحي ونزول الكتب السماوية وعدد بشري بمؤهلات القوة والعلم والإيمان انا المستغرب دكتور خصاونة ما في مرجعية للمسلمين بسبب الوهن على حساب الدين والآخرة ثم تجعل بعد ذلك العويل والنياحة هو ما تقدمه وتمارسه السبيل الوحيد للنصر وهيهات .

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