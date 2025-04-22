رئيس وزراء الأردن: لن نسمح بالمساس بوحدتنا الوطنية

عمان: أكد رئيس الوزراء الأردني جعفر حسان، الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح لأي شخص أو طرف بالمساس بالوحدة الوطنية، معتبرا أنها “عنوان قوة”.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء بمحافظة عجلون شمال البلاد، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

وتأتي تصريحات حسان بعد أسبوع من إعلان المخابرات الأردنية “إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني”، والقبض على 16 شخصا ضالعين بها، دون الكشف عن تفاصيل بشأن هويتهم أو انتماءاتهم.

وأشارت المخابرات آنذاك إلى أن تلك المخططات “شملت قضايا تتمثل بتصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة”.

وقال حسان إن الدولة الأردنية “لا يختبر صبرها، ولا أحد يستقوي عليها بالاستعراض والشعبوية أو يجازف بسلامة شعبها لأي قضية كانت”.

واعتبر أن الوحدة الوطنية لبلاده “خط أحمر” وأن كل من يحاول المساس بها بغض النظر عن الظروف “هو خصم للأردن والأردنيين”.

وأضاف: “الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء”، مؤكدا “أنه لا سيادة في الأردن إلا لسيادة القانون، ولا قوة إلا بيد الدولة وقضائنا العادل، ولا مكان لولاءات خارجية أو لواهمين يريدون بث الفوضى وعرقلة المسيرة”.

وجدد التأكيد في كلمته على أن وحدة الأردن الوطنية “عنوان قوتها، وأنه لن يتم السماح لأحد المساس بها”، بحسب المصدر ذاته.

(الأناضول)