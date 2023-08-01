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رئيس وزراء الأردن: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لا يحد من النقد البنّاء

منذ ساعتين

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عمّان: قال رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، اليوم الثلاثاء، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يوفر حماية عامة لجميع الأردنيين وللمثلث الذهبي “العرش والجيش والشعب” ولمشروع الدولة التحديثي بمساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

ونقلت قناة “المملكة” الأردنية عن الخصاونة قوله، خلال جلسة مجلس الأعيان لمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إن “مشروع قانون الجرائم الإلكترونيَّة لا يحدُّ مطلقاً من النقد البناء، والحماية التي يوفِّرها عامَّة للجميع وليست لموظَّف السُّلطة العامَّة أو الموظَّف العام”.

وأكّد الخصاونة أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “لا يتعرض للتعبير النقدي ولا يحدّ منه وصياغته  تحمي أي شخص وليس موظف السلطة العامة”، موضحا أن “فئة قليلة عالية الصوت امتهنت انتهاك حُرمة الحياة الخاصة والعامة للأردنيين ومارست التنمر عبر الفضاء الإلكتروني الذي بات بحاجة إلى التنظيم والتأطير لحماية حرية الرأي والنقد البناء”.

وبدأ مجلس الأعيان اليوم مناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، المحال إليه من لجنته القانونية.

(د ب أ)

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