رئيس وزراء الصين يدعو إلى تسريع المحادثات التجارية مع دول الخليج

بكين: حث رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ اليوم الأربعاء بكين ودول مجلس التعاون الخليجي، ومن بينها السعودية والإمارات، إلى تسريع مفاوضات التجارة الحرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن لي أدلى بهذه التصريحات في أثناء اجتماع بالرياض مع جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

ومن المقرر أن يزور لي الإمارات أيضا هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البديوي شدد خلال الاجتماع على أهمية المضي قدما واختتام المحادثات التجارية في المستقبل القريب.

وتعثرت مفاوضات التجارة الحرة بسبب مخاوف من جانب السعودية بخصوص الواردات الصينية رخيصة الثمن، فيما قالت مصادر لرويترز في مايو أيار إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.

وذكرت المصادر أن السعودية تشعر بقلق من أن تضر النسخ الصينية الأقل ثمنا من منتجات تأمل أن تقوم بتصنيعها محليا بأجندتها الصناعية.

وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي يضم في عضويته أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، مفاوضات التجارة الحرة قبل نحو 20 عاما.

(رويترز)