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رئيس وزراء العراق التقى في قطر الرئيس السوري الانتقالي للمرة الأولى 

منذ 20 دقيقة

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الدوحة- (وكالة أنباء العراق)

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بغداد: اجتمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للمرة الأولى بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في قطر بحضور الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على ما أفاد الإعلام الرسمي العراقي الخميس، وذلك بعد أشهر من العلاقات الحذرة بين بغداد ودمشق.

ولم تذكر وكالة الأنباء العراقية متى حدثت “الزيارة السريعة” التي جاءت “بسبب الأحداث المتسارعة التي شهدتها المنطقة وخاصة ما يجري في سوريا”.

(أ ف ب)

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