رئيس وزراء الكويت: “مغالطات تاريخية ” بالحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله

نيويورك: قال رئيس وزراء الكويت، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله به “مغالطات تاريخية”.

وشدد الصباح لدى استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة الأراضي في كلا البلدين.

وأضاف ” على حكومة العراق اتخاذ إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم”.

وأكد رئيس الوزراء الكويتي على رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162 بحري.

(وكالات)