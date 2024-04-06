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رئيس وزراء الكويت يقدم استقالة الحكومة إلى أمير البلاد

6 - أبريل - 2024

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

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الكويت: ذكرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) أن رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح قدم استقالة الحكومة كما كان متوقعا إلى أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم السبت.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتخاب برلمان جديد يوم الخميس وهي خطوة إجرائية لأنه يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها قبل انعقاد مجلس الأمة.

وسوف يقرر أمير الكويت إما الإبقاء على رئيس الوزراء في منصبه أو تعيين رئيس وزراء جديد وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة.

وتحظر الكويت، وهي إحدى الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأحزاب السياسية كما أنها يوجد بها أكثر الأنظمة السياسية انفتاحا في الخليج لكن أمير البلاد له الكلمة العليا في شؤون الدولة.

وكثيرا ما أدى الخلاف بين الحكومات المعينة والبرلمان المنتخب إلى شلل سياسي. وانتخابات مجلس الأمة التي أجريت يوم الخميس هي الرابعة منذ ديسمبر كانون الأول 2020.

(رويترز)

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