رئيس وزراء اليابان: الزلازل تسببت بسقوط “عدد كبير من الضحايا” وبأضرار جسيمة

طوكيو: أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الثلاثاء، أن الزلازل القوية والعديدة التي هزت وسط اليابان منذ الإثنين، بما فيها زلزال بقوة فاقت 7 درجات، قد تسببت في سقوط “كثير من الضحايا” وبأضرار مادية كبيرة.

وقال كيشيدا “تأكّد وقوع أضرار جسيمة”، متحدثا عن وجود “كثير من الضحايا والمباني المنهارة والحرائق”. وأضاف “علينا أن نسابق الوقت” لإنقاذ الأرواح.

وفي سياق متصل، ألغت وكالة البلاط الإمبراطوري الياباني حدثا عاما لاستقبال العام الجديد كان من المقرر أن يحضره الإمبراطور ناروهيتو وأفراد عائلته اليوم الثلاثاء في أعقاب الزلزال الكبير الذي ضرب مقاطعة إيشيكاوا والمناطق المجاورة.

وقالت الوكالة، الإثنين، إنها قررت، بناء على توجيهات الإمبراطور والإمبراطورة ماساكو، عدم المضي قدما في حدث طوكيو مراعاة للأضرار الناجمة عن الزلزال، وفقا لوكالة كيودو للأنباء.

وخلال الحدث السنوي، يقدم أفراد العائلة الإمبراطورية التهاني بالعام الجديد للمهنئين ويلوحون لهم من وراء زجاج شرفة في القصر الإمبراطوري في العاصمة.

(وكالات)