أمير قطر يرحب بارتقاء الشراكة مع اليابان إلى “مستوى استراتيجي”

الدوحة: رحب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء، بارتقاء علاقات بلاده مع اليابان إلى “مستوى الشراكة الاستراتيجي”.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الشيخ تميم بالديوان الأميري بالدوحة، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الذي وصل العاصمة القطرية في زيارة رسمية بوقت سابق اليوم، ضمن جولة خليجية شملت السعودية والإمارات.

وذكر الديوان الأميري القطري في بيان، أن الشيخ تميم أعرب خلال اللقاء عن “سعادته بالإعلان اليوم عن الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية بين قطر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجي”.

وقال الأمير تميم، إن هذا الإعلان “سوف يسهم في تطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك”، مشيرا إلى “مستويات التعاون بين البلدين في جميع المجالات لا سيما الطاقة”.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء “بحث علاقات التعاون القائمة بين البلدين لا سيما في مجالي الاقتصاد والطاقة”.

وأردف أنه جرى كذلك “استعراض آفاق التعاون في القطاعات المختلفة”، كما “تبادل الجانبان وجهات النظر حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية”.

وعبر الشيخ تميم، وفق البيان، عن ترحيبه برئيس وزراء اليابان والوفد المرافق، متمنيا للعلاقات بين البلدين “المزيد من التطور والنمو”.

ونوه “بمستوى التعاون مع الشركات اليابانية في قطر”.

وأكد الشيخ تميم “أهمية هذه الزيارة لما سيترتب عليها من زيادة في التواصل والتنسيق من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات”.

وأشار إلى أن “الاستمرار في مثل هذه اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الجانبين سيعزز التنسيق والتشاور الثنائي في مختلف القضايا والمجالات التي تهم البلدين”.

سمو الأمير المفدى ودولة السيد فوميو كيشيدا رئيس وزراء اليابان، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري. #قطر #اليابان https://t.co/jdWBh7RC7s pic.twitter.com/K21jRHvfvT — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) July 18, 2023

من جانبه عبر كيشيدا، وفق البيان، عن “سعادته بالإعلان عن رفع مستوى الشراكة إلى المستوى الاستراتيجي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في الطاقة والاقتصاد والدفاع والأمن والتبادل الأكاديمي”، مشيدا “بالشراكة اليابانية القطرية على مختلف الصعد”.

وأعرب عن “تهانيه لأمير قطر بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم”، لافتا إلى مرور خمسين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية القطرية اليابانية.

وأكد كيشيدا “أهمية العلاقات اليابانية القطرية”، متطلعا “للارتقاء بها إلى أعلى المستويات خلال الخمسين سنة القادمة”.

والأحد، بدأ كيشيدا جولة خليجية لمدة 3 أيام استهلها بزيارة السعودية والإمارات، وهي أول زيارة يجريها زعيم ياباني إلى المنطقة منذ جولة الراحل شينزو آبي في يناير/ كانون الثاني 2020.

(الأناضول)