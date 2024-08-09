رئيس وزراء باكستان يأمر بتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين الأتراك ويسعى لتعزيز التعاون مع بنغلادِش

إسلام آباد – د ب أ: أصدر رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، أمس الجمعة توجيهات إلى السلطات المعنية، بتقديم أقصى قدر ممكن من التسهيلات للمستثمرين الأتراك في باكستان لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري الثنائي.

وذكر رئيس الوزراء في حديثه إلى وفد رفيع المستوى من كبار رجال الأعمال الأتراك بقيادة وزير الجمارك والتجارة التركي، عمر بولات، الذي زاره في باكستان أن الحكومة الباكستانية ترغب في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، حسب وكالة «أسوشيتيد برس أوف باكستان».

وأضاف أن الحكومة تتخذ إجراءات ذات أولوية لرفع التجارة الثنائية إلى خمسة مليارات دولار سنوياً، كما تم الاتفاق عليه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع رئيس وزراء باكستان القول «إن شعبي باكستان وتركيا يتمتعان بعلاقات أخوية تمتد لقرون من الزمان ووصف تركيا وباكستان بأنهما «أمة واحدة وشعبان».

من جانبه، ذكر وزير الجمارك والتجارة التركي أن 54 شركة تركية استثمرت 3.5 مليار دولار في باكستان. وأعرب المستثمرون الأتراك عن رضاهم بشأن الاستقرار السياسي والاقتصادي في باكستان.

من جهة ثانية قال شريف إنه يسعى إلى تعزيز التعاون بين بلاده وبنغلادِش، وبعث بأطيب تمنياته لمحمد يونس الحائز على جائزة نوبل والذي أدى اليمين الدستورية أمس الأول رئيسا للحكومة المؤقتة في بنغلادِش.

وتعد بنغلادِش الشريك التجاري الأكبر لباكستان في جنوب آسيا حيث يبلغ حجم التجارة سنوياً نحو 800 مليون إلى 900 مليون دولار.