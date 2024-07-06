رئيس وزراء بريطانيا الجديد ينهي خطة ترحيل اللاجئين لرواندا- (فيديو)

لندن: أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم السبت أن الحكومة المشكلة حديثا لن تتبع سياسة سلفه الخاصة بترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى البلاد في قوارب صغيرة إلى رواندا، وهو ما ينهي هذا المخطط قبل حتى إقلاع أي رحلات جوية.

وقال ستارمر في مؤتمر صحافي “مخطط رواندا مات ودُفن قبل أن يبدأ. لم يشكل رادعا أبدا (لعبور القوارب الصغيرة)”.

وأضاف “لست مستعدا لمواصلة حيل لا تشكل رادعا”.

WATCH LIVE: Prime Minister Keir Starmer holds a press conference at 10 Downing Street. https://t.co/uvkZ5XxVHA — UK Prime Minister (@10DowningStreet) July 6, 2024

(رويترز)