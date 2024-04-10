سياسة | دولي

رئيس وزراء بريطانيا: لقد فاض الكيل.. لن نسمح لمحاكم أجنبية بعرقلة خطط ترحيل مهاجرين إلى رواندا

10 - أبريل - 2024

وحدات إقامة مؤقتة لإيواء طالبي اللجوء في سكامبتون، بريطانيا، 14 فبراير 2024- رويترز

حجم الخط
2

 لندن: قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن المملكة المتحدة لن تدع المحاكم الأجنبية تعرقل خططها لترحيل مهاجرين إلى رواندا، كما أضاف: ” لقد فاض الكيل”، ما يشير إلى أن رئيس الوزراء يدرس عضوية بريطانيا الحالية في المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان.

 وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الأربعاء، أن سوناك قال في إذاعة “ال بي سي”، اليوم، لدى سؤاله عمّا إذا كان المحافظون الحاكمون قد يفكرون في احتمالية الخروج من  المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان: ” لن أدع محكمة أجنبية تعرقل قدرتنا على إرسال المهاجرين إلى رواندا“.

وأضاف: “لقد اتخذنا خطوات منطقية. لقد عملنا بكد. وقمنا بتخفيض الأعداد. قمنا بفعل كل شيء بصورة صحيحة. قمنا بتمرير قوانين جديدة في البرلمان، لقد تعاملنا مع مخاوف الجميع، ولكن في هذه المرحلة  لقد فاض الكيل”.

وكان سوناك يتحدث في ظل تكهنات بأنه قد يدفع المحافظين إلى الانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان من أجل ضمان أن تتمكن بريطانيا من ترحيل المهاجرين.

(د ب ا)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول Nasser Aburashed:
    أبريل 10, 2024 الساعة 5:22 م

    دع الناس تاخذ فرصتها في بريطانيا كما اخذتها انت عندما تخليت عن بلدك الهند – لم يفعلها قبلك روساء حكومه بريطانيون من البيض – ملكي اكثر من الملك

    رد
  2. يقول Hamzadib:
    أبريل 10, 2024 الساعة 6:11 م

    إدا كان سوناك جاد في مسالة الترحيل القصري للاجانب فعليه أن يبدأ بنفسه أولا بإعتباره أجنبي ومهاجر .،،

    رد

أخبار ذات صلة

السفارة البولندية في ألمانيا: لا نريد تشديد الرقابة على الحدود
2 - مايو - 2025
وزير الخارجية المصري: نستضيف 10 ملايين أجنبي من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من 133 دولة
9 - أبريل - 2025
عدد قياسي بلغ 8938 شخصاً على الأقل قضوا على طرق الهجرة عام 2024 
21 - مارس - 2025
القضاء البلجيكي يطلق سراح المغنية المالية رقية تراوري
23 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية