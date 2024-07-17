رئيس وزراء بريطانيا يتعهد بإطلاق الإصلاحات الأكثر طموحا منذ عقود

لندن: تعهد رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر بإطلاق إصلاحات التخطيط، الأكثر طموحا في بريطانيا منذ عقود، مشيرا إلى أن بناء البلاد، جزء غير قابل للتفاوض، في دعم النمو الاقتصادي، فيما كشف عن أجندته التشريعية لحكومته العمالية التي فازت بأغلبية ساحقة.

وبينما سينظر إليه على إنه تغيير جذري واسع عن الإدارة المحافظة السابقة، أعلن ستارمر عن 39 مشروع قانون، في خطاب الملك اليوم الأربعاء- وهو الأول لحزب العمال منذ 15 عاما- في مجالات تشمل الطاقة المتجددة وبناء المساكن وحقوق العمال والسكك الحديدية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، حسب وكالة “بلومبرغ” للأنباء اليوم الأربعاء.

ويتناقض ذلك مع مشروعات القوانين الـ21، التي اقترحها رئيس الوزراء السابق، ريشي سوناك، في برنامج السياسة الأخير لحزب المحافظين ، الذي طرحه الملك تشارلز الثالث، في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قبل أن يفوز ستارمر وحزب العمال بالسلطة في الانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي.

وقال الملك تشارلز في خطاب أمام البرلمان إن ذلك يمثل محاولة من قبل الإدارة الجديدة لإظهار أنها تعمل بكل طاقتها” وأضاف “سيكون تأمين النمو الاقتصادي مهمة رئيسية”.

وأضاف أن “هدف حكومتي هو رؤية مستويات معيشية مرتفعة في جميع المناطق بالمملكة المتحدة”.

(د ب أ)