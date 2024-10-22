سياسة | دولي

رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع أسر فلسطينية لهم أقرباء في غزة- (تدوينة)

22 - أكتوبر - 2024

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لندن: التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر  ونائبته أنجيلا راينر مع عائلات فلسطينية يحملون الجنسية البريطانية، لهم أقارب في غزة.

وأشار بيان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) الثلاثاء، إلى أن اللقاء مع الأسر جرى في مكتب رئيس الوزراء رقم 10 بالعاصمة لندن، حيث أطلعت الأسر الفلسطينية رئيس الوزراء ونائبته على قصص أقربائهم الذين فقدوهم لا سيما الأطفال والرضع.

وأعربت العائلات لرئيس الوزراء عن مخاوفها بشأن الوضع في غزة، في ظل مواصلة إسرائيل لهجماتها، وطلبت من الحكومة البريطانية أن تأخذ مخاوفها بعين الاعتبار.

وخلال الاجتماع، قدمت العائلات 10 مطالب خطية لرئيس الوزراء، وطلبت من الحكومة أن تعطيها الأولوية، ومن بينها إحضار أطفال من غزة بحاجة للرعاية الطبية، وإشراف بريطانيين على إدخال المساعدات إلى عزة في المعابر.

وفي حديث للأناضول في وقت سابق، طالب عضو مجلس اللوردات بالمجلس الأعلى للبرلمان البريطاني سيد كمال، حكومة بلاده بالتوقف عن شحن الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ أكثر من عام.

والجدير بالذكر وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، فإن الحكومة البريطانية وافقت على أكثر من 100 رخصة تصدير لبيع الأسلحة والمعدات العسكرية وغيرها من المنتجات الخاضعة للرقابة من البلاد إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وفي وقت سابق قال وزير الدفاع البريطاني جون هيلي إن قرار بلاده بتعليق 30 من 350 رخصة تصدير أسلحة إلى إسرائيل لا يغير من دعم لندن “حق تل أبيب في الدفاع عن نفسها”، وفق تعبيره.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، خلّفت حتى ظهر الثلاثاء، 143 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل، ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

(الأناضول)

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