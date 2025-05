رئيس وزراء بريطانيا يجتمع مع أسر فلسطينية لهم أقرباء في غزة- (تدوينة)

لندن: التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ونائبته أنجيلا راينر مع عائلات فلسطينية يحملون الجنسية البريطانية، لهم أقارب في غزة.

وأشار بيان المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) الثلاثاء، إلى أن اللقاء مع الأسر جرى في مكتب رئيس الوزراء رقم 10 بالعاصمة لندن، حيث أطلعت الأسر الفلسطينية رئيس الوزراء ونائبته على قصص أقربائهم الذين فقدوهم لا سيما الأطفال والرضع.

🚨BREAKING🚨

Prime Minister Keir Starmer finally meets with British Palestinian families with loved ones in Gaza.

Family members issued 10 demands, including:

– A Child Evacuation Scheme

– Family Reunification Scheme

– Action on getting aid into Gazahttps://t.co/Q3un2qhN0Y

— ICJP (@ICJPalestine) October 22, 2024