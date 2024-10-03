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رئيس وزراء بريطانيا يعيد 6 آلاف جنيه إسترليني قيمة هدايا منها تذاكر لحفلات تايلور سويفت

3 - أكتوبر - 2024

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لندن: أعاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أكثر من 6 آلاف جنيه إسترليني (8 آلاف دولار) قيمة هدايا وضيافة تلقاها من المتبرعين منذ دخوله مقر رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت، في محاولة لاحتواء جدل حول تلقيه هدايا، وهو الجدل الذي شتت الانتباه عن الأعمال المبكرة لحكومته.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصدر مطلع، أن الهدايا التي قام ستارمر بتعويض المتبرعين عنها شملت ست تذاكر لحفلات المغنية تايلور سويفت، وأربع تذاكر لسباقات الخيل، واتفاقا لاستئجار ملابس لزوجته مع مصمم أزياء راق.

ووصف رئيس الوزراء هذه الخطوة بأنها محاولة لوضع معايير أكثر صرامة للتبرعات التي يقبلها أعضاء الحكومة.

وقال ستارمر في مؤتمر صحافي في بروكسل، اليوم الأربعاء، عندما سئل عن إعادة قيمة الهدايا: “إننا الآن بصدد وضع مبادئ للتبرعات، لأنه حتى الآن استخدم السياسيون أفضل تقدير شخصي لديهم على أساس كل حالة على حدة”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى وضع بعض المبادئ العامة، وقد اتخذت قرارا بأنه إلى أن يتم وضع هذه المبادئ موضع التنفيذ، فمن الصواب بالنسبة لي أن أقوم بسداد هذه المبالغ”.

(د ب أ)

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  1. يقول مصري ثائر:
    أكتوبر 3, 2024 الساعة 6:50 ص

    الحاكم في البلاد العربية يغتصب الارض و من عليها و اذا سألته لماذا تبني قصور و مواطنيك توفر ضروريات الحياة بصعوبة يقول ابني قصور علشان مصر معلنا انه هو مصر و اكثر من 100 مليون لاشيئ و لا وجود لهم

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