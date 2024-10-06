رئيس وزراء بريطانيا ينتقد « الكراهية المقيتة» ضد اليهود والمسلمين بعد هجمات 7 أكتوبر

لندن: قال رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إن” شرارات” الصراع في الشرق الأوسط” أثّرت سلباً على المجتمعات هنا في بريطانيا” ، كما انتقد “الكراهية المقيتة” ضد اليهود والمسلمين، منذ هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن ستارمر دعا، في مقال بصحيفة “صنداي تايمز”، قبل الذكرى الأولى لهجوم “حماس” على إسرائيل، جميعَ أطراف الصراع “لضبط النفس والعودة للحلول السياسية وليس العسكرية”.
وقال: “شرارات هذا الصراع المميت تهدد الآن المنطقة برمتها، كما أن هذه الشرارات أثّرت سلباً على مجتمعاتنا هنا”.
وأضاف: “دائماً سيكون هناك البعض الذين يستغلون الصراع في الخارج لإثارة الصراع هنا. منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شهدنا تصاعد كراهية مقيتة ضد اليهود والمسلمين في مجتمعاتنا”.
وكان ستارمر قد أعرب، مطلع الأسبوع، عن قلقه من أن المنطقة “أصبحت على حافة الهاوية”، بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.
(د ب ا)
اخبث دولة في العالم .. ههه تساوي بين الضحية و جلاد ..
ان موءيدي اسراءيل في العالم الغربي يعتبرون ادانة حرب الابادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بانها معاداة لليهود ومظهر يدل على العداء للسامية وهذا خطاء كبير. ان بامكان الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا حل الصراع الاسرائيلي العربي وذلك بالعمل من خلال مجلس الامن للامم المتحدة ليتخذ القرار النهائي الملزم والذي يقضي بوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان وانسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس المحتلة وإلزام اسراءيل بعدم عرقلة ممارسة الدولة الفلسطينية سيادتها على القدس وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هل تجرؤ بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية على العمل على هذه الاهداف النبيلة والتي من شأنها إقامة السلام العادل في فلسطين والشرق الأوسط؟