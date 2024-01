رئيس وزراء بلجيكا: عدد الضحايا الفلسطينيين وصل لمستوى يتطلب وقف الحرب- (فيديو)

لندن: صرح رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو أن عدد الضحايا في غزة وصل إلى مستوى، يتطلب وقف إطلاق النار.

وقال دي كرو في رده على أسئلة طلاب خلال فعالية أقيمت بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، الثلاثاء، “في السنوات العشرين الماضية، الآن هو أفضل وقت للعمل من أجل حل الدولتين، الآن دعونا نستخدم هذا الحل، من فضلكم دعونا نوقف العنف”.

وأوضح: “في مثل هذه الصراعات، يتم جركم إلى جانب أو آخر، أنا لا أؤيد طرفا واحدا، الجانب الذي أدعمه هو حياة الإنسان”.

وتابع “(في غزة) إذا مات هذا العدد من الناس، وإذا مات 10 آلاف طفل، أي ما يعادل مئات الأطفال يوميا، خلال 100 يوم، فإن هذا الوضع يتطلب وقف إطلاق النار، وهذا هو موقف بلجيكا”.

وذكر دي كرو أنه بفضل الهدنة الإنسانية للصراع في نوفمبر الماضي، تم إطلاق سراح العديد من الأسرى، ودخلت المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد “يجب أن يتوقف العنف، ويجب أن تدخل المساعدات الإنسانية، ويجب إطلاق سراح الأسرى”.

Along with his Spanish and Irish counterparts, Belgium’s Prime Minister Alexander De Croo has been showing the whole world how moral leadership looks like while constantly calling for an immediate ceasefire in Gaza. So I am a bit hopeful now that Belgium takes over the EU… pic.twitter.com/zWQkYJC1mr

— Aysu Biçer (@aysu_bicer) January 23, 2024