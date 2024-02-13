سياسة | دولي

رئيس وزراء بلجيكا يحذر من اجتياح رفح- (تدوينة)

13 - فبراير - 2024

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو

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بلجيكا: حذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو من أن الاجتياح الاسرائيلي المزمع لمدينة رفح بقطاع غزة “سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر”.

وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس” الثلاثاء، دعا دي كرو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

وذكر أنه “يجب إطلاق سراح جميع الأسرى ووضع الخطط لما بعد ذلك”.

وقال دي كرو إن “الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، وإلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء ومرة أخرى معظمهم من الأطفال والنساء”.

والأحد، قالت هيئة البث العبرية (رسمية)، إن الجيش الإسرائيلي صدّق على خطة عملياتية لشن عملية برية في رفح.

وتتصاعد التحذيرات الإقليمية والدولية بشأن القصف الإسرائيلي على مدينة رفح مع الاستعداد لاجتياحها بريا، وخطورة ذلك على مئات آلاف النازحين الذين لجأوا إليها كآخر ملاذ أقصى جنوب القطاع.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى الثلاثاء “28 ألفا و473 شهيدا و68 ألفا و146 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفق بيانات فلسطينية وأممية، ما أدى إلى محاكمة إسرائيل بتهمة “جرائم إبادة” للمرة الأولى منذ تأسيسها.

(الأناضول)

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