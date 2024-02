رئيس وزراء بلجيكا يحذر من اجتياح رفح- (تدوينة)

بلجيكا: حذر رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو من أن الاجتياح الاسرائيلي المزمع لمدينة رفح بقطاع غزة “سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر”.

وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس” الثلاثاء، دعا دي كرو، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى “وقف فوري لإطلاق النار”.

وذكر أنه “يجب إطلاق سراح جميع الأسرى ووضع الخطط لما بعد ذلك”.

وقال دي كرو إن “الهجوم على رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر، وإلى مقتل العديد من المدنيين الأبرياء ومرة أخرى معظمهم من الأطفال والنساء”.

An incursion into Rafah would cause a further unmitigated humanitarian catastrophe and result in the death of numerous innocent civilians, again mostly children and women.

An immediate ceasefire, the release of all hostages and a plan for the day after is urgently needed. https://t.co/MhKAHGdNbs

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 13, 2024