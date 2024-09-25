رئيس وزراء سلوفينيا لـ”القدس العربي”: يجب وقف العدوان على غزة والضفة الغربية- (فيديو)

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: قال رئيس وزراء سلوفينيا، روبرت غولوب، لدى دخوله مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، لـ”القدس العربي”، إن بلاده تريد أن ترى “وقفا للعدوان على غزة والضفة الغربية”.

وأشار إلى أن مجلس الأمن، الذي ترأسه سلوفينيا هذا الشهر، يجتمع اليوم على مستوى وزاري لبحث مسألة السلم والأمن الدوليين، لأن المجلس فشل في منع الحروب وحل النزاعات القائمة. ولذلك اقترحت بلاده عقد جلسة مفتوحة تحت عنوان “مبادرة للسلام”. وأوضح أن 90 دولة ستشارك في النقاش ما يعكس ثقة دولية في سلوفينيا ومكانتها.

وقال: “نريد أن نوقف العدوان على أوكرانيا، ونريد أن نوقف العدوان على غزة والضفة الغربية. ويجب أن ننظر مليا في مسألة الصراع في السودان حيث يدفع المدنيون الثمن ويحرمون من الغذاء والماء”.

وأضاف أنه سعيد أن يعلن أن مجلس الأمن سيصدر “بيانا رئاسيا” حول مبادرة السلام، والتي تعتمد بالإجماع وتنص على أن الأمم المتحدة هي “الحارس الوحيد لمسألة السلام ويجب أن نعمل مل ما في إمكانياتنا لدعم الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن الدولي”. وأكد أن بلاده تبتعد عن ازدواجية المعايير وتتخذ مواقف مبدئية من النزاعات سواء كانت في أوكرانيا أو غزة أو السودان. وقال سنفتح الحوار حول النزاعات الثلاثة.

وردا على سؤال لـ”القدس العربي” حول اعتراف بلاده بدولة فلسطين وتصويتها في الجمعية العامة ومجلس الأمن لصالح القرارات التي تتعلق بإنهاء الاحتلال “فما هي الخطوات العملية التي ستتخذها بلادك لتنفيذ هذا القرار؟”، قال: “عندما يتعلق الأمر بمجلس الأمن، فقد تم اعتماد القرار في حزيران/ يونيو الماضي لوقف إطلاق النار، ونعرف أنه لم يطبق ولذلك سنبحث الموضوع في المجلس ونرى ماذا يمكن أن نعمل”.

وتابعت “القدس العربي” مكررة السؤال حول خطوات سلوفينيا في موضوع إنهاء الاحتلال، كما نص على ذلك قرار الجمعية العامة، فقال رئيس الوزراء غولوب: “أنا أتفهم السؤال تماما. نحن نؤمن بأن الأعمال الأحادية وحدها لا تكفي، سواء من بلدنا أو من بلدان أخرى. وعندما يكون لدينا قرار جماعي سنعلن ذلك”.

وعن امتداد الصراع إلى لبنان، قال “لذا قررنا أن نعقد جلسة طارئة مساء هذا اليوم (الأربعاء).

وحول موافقة روسيا على البيان الرئاسي حول “مبادرة السلام”، والذي لا يصدر عن مجلس الأمن إلا بالإجماع، مع أن البيان يتطرق إلى النزاع في أوكرانيا، قال: “لقد عملنا لمدة طويلة مع كافة الدول الأعضاء في المجلس إلى أن توصلنا إلى إجماع”.