سياسة | دولي

رئيس وزراء غرينلاند: الولايات المتحدة “لم تكن محترمة”… والجزيرة ليست للبيع

منذ ساعة واحدة

رئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن ورئيس وزراء غرينلاند ينس فريدريك نيلسن يبتسمان أمام الكاميرات قبل اجتماع في مقر إقامة رئيس الوزراء في كونجينز لينجبي( الدنمارك)

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: وجّه رئيس وزراء غرينلاند، ينس فريدريك نيلسن، انتقادات لاذعة إلى الولايات المتحدة بسبب الطريقة التي عبّر بها مسؤولوها عن اهتمامهم بغرينلاند، معتبرًا أن تلك التصريحات “لم تكن محترمة”، ومؤكدًا أن الجزيرة “ليست للبيع”.

وفي مؤتمر صحافي مشترك عُقد يوم الأحد بالقرب من العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، وبحضور رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، قال نيلسن: “المحادثات من جانب الولايات المتحدة لم تكن محترمة… الكلمات المستخدمة لم تكن لائقة، ولهذا السبب، نحتاج في هذا الوضع إلى التكاتف”.

وشدد نيلسن على أن غرينلاند، وهي منطقة تتمتع بحكم ذاتي ضمن مملكة الدنمارك، “لن تكون أبدًا قطعة أرض يمكن لأي جهة شراؤها”.

وتأتي هذه التصريحات في ظل زيارة رسمية له إلى الدنمارك استمرت ثلاثة أيام، هدفت إلى تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق المواقف، خاصة في ظل الاهتمام الأمريكي المتجدد بالجزيرة، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية.

من جهتها، أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن أن بلادها ملتزمة بالاستثمار في غرينلاند، مشيرة إلى أن هذه العلاقة تتجاوز الجوانب التاريخية.

وقالت: “الدنمارك لديها الرغبة في الاستثمار في المجتمع الغرينلاندي، ليس فقط لأسباب تاريخية، بل لأننا جزء من الكومنولث الدنماركي”.

وعندما سُئل نيلسن عمّا إذا كانت هناك خطط للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أجاب: “نحن نرغب دائمًا في لقاء الرئيس الأمريكي”.

وأضافت فريدريكسن: “بالطبع نريد ذلك. لكننا كنا واضحين للغاية بشأن نهج الكومنولث الدنماركي تجاه جميع مناطق المملكة”.

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