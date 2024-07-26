مخربون يهاجمون السكك الحديدية بفرنسا قبل ساعات من افتتاح الأولمبياد

باريس: استهدف مخربون شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا بسلسلة من الهجمات قبل الفجر في جميع أنحاء البلاد، ما تسبب في اضطراب حركة السفر وكشف الثغرات الأمنية قبيل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس اليوم الجمعة.

ووقعت عملية التخريب المنسقة في الوقت الذي تنفذ فيه فرنسا عملية أمنية ضخمة يشارك فيها عشرات الآلاف من رجال الشرطة والجيش لتأمين باريس خلال الأولمبياد الصيفية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية، مما أدى إلى استنزاف الموارد الأمنية من جميع أنحاء البلاد.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية المملوكة للدولة إن مخربين استهدفوا صناديق الإشارات بطول الخطوط التي تربط باريس بمدن مثل ليل في الشمال وبوردو في الغرب وستراسبورغ في الشرق. بينما جرى إحباط هجوم آخر على الخط الذي يربط بين باريس ومارسيليا.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد. وقال مصدران أمنيان إن أسلوب العمل يعني أن أصابع الاتهام الأولية تشير إلى متشددين يساريين أو نشطاء مهتمين بالبيئة، لكنهما أضافا أنه لا توجد أدلة حتى الآن.

ورفض رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال التكهن باحتمال وقوف مثل هذه المجموعات وراء التخريب.

وقال “ما نعرفه وما نراه هو أن هذه العملية تم الإعداد لها وتنسيقها واستهداف مراكز مهمة وهو ما يظهر معرفة معينة بالشبكة بحيث بدا واضحا للمنفذين أين يجب أن يوجهوا ضرباتهم”.

وستفاقم الهجمات المنسقة على شبكة خطوط السكك الحديدية شعورا بالقلق قبيل حفل افتتاح الأولمبياد في قلب العاصمة باريس في وقت لاحق اليوم.

وتوقفت العمليات في مطار بازل-مولوز على حدود فرنسا مع سويسرا لفترة وجيزة بسبب إنذار بوجود قنبلة.

وصف رئيس الوزراء الفرنسي غابريل أتال الهجمات التي استهدفت شبكة القطارات السريعة بالبلاد، اليوم الجمعة، بأنها “أعمال تخريب منسقة”.

وغرّد أتال عبر منصة “إكس” قائلاً إن آثار الهجوم على شبكة السكة الحديدية في يوم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ضخمة وحادة.

Tôt ce matin, des actes de sabotage ont été, de façon préparée et coordonnée, menés sur des installations de la SNCF. Les conséquences sur le réseau ferroviaire sont massives et graves. Je dis toute ma reconnaissance à nos pompiers qui sont intervenus sur les sites touchés et… — Gabriel Attal (@GabrielAttal) July 26, 2024

وأضاف: “تمت تعبئة خدمات الاستخبارات ووكالات إنفاذ القانون للعثور على الجناة في هذه الأعمال الإجرامية ومعاقبتهم”.

وأشار إلى أنه يفكر أيضاً في جميع الفرنسيين الذين يستعدون لعطلاتهم: “أشاركهم الغضب، وأقدّر صبرهم وتفهمهم والروح المدنية التي يظهرونها.”

وقال رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ إنه يثق تماما في السلطات الفرنسية. وأضاف للصحافيين في القرية الأولمبية “ليس لدي أي مخاوف”.

ومن المتوقع أن يصطف أكثر من 300 ألف متفرج على ضفاف نهر السين لتحية الوفود المشاركة التي ستمر على متن أسطول من الزوارق النهرية، ضمن حفل افتتاح فخم سيشاهده العالم أجمع.

وتنشر فرنسا أكثر من 45 ألف شرطي و10 آلاف جندي وألفي فرد أمن خاص. وسيتمركز قناصة فوق أسطح البنايات مع المراقبة من الجو باستخدام طائرات مسيرة.

وتحولت خدمات يوروستار عالية السرعة التي تربط بين لندن وباريس لاستخدام خطوط أبطأ بينما حذرت شركة دويتشه بان الألمانية من تعطل خدمات المسافات الطويلة.

وحثت شركة تشغيل السكك الحديدية في فرنسا جميع المسافرين على تأجيل رحلاتهم. والإصلاحات جارية لكن حركة القطارات ستتأثر بشدة حتى مطلع الأسبوع على الأقل.

وقالت إدارة دورة الألعاب الأولمبية إنها تعمل مع الشركة على تقييم الوضع.

الادعاء العام الفرنسي يحقق في الهجوم

يجري مكتب المدعي العام في باريس تحقيقا في الهجمات التي استهدفت شبكة السكك الحديدية الفرنسية، اليوم الجمعة.

وأعلن مكتب المدعي العام أنه سيتم فتح تحقيق بشأن الاشتباه في الإضرار بملكية تخدم المصالح الأساسية للأمة.

وعلاوة على ذلك، ذكر المكتب أنه سيحقق فيما إذا كان هناك هجوم نفذته عصابة منظمة على نظام معالجة بيانات أوتوماتيكي، وما إذا كان هناك إضرار بممتلكات، ومحاولة إضرار بممتلكات، باستخدام وسائل خطيرة

(وكالات)