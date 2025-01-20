رئيس وزراء فرنسا يحذر: أوروبا قد “تُسحق” إذا لم تفعل شيئا في مواجهة ترامب

فرنسا: حذر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، من أن فرنسا والاتحاد الأوروبي قد “يُسحقان” بسبب السياسة المعلنة لدونالد ترامب الذي يؤدي اليمين الدستورية اليوم الإثنين، إذا لم يتحركا.

وأضاف بايرو أن “الولايات المتحدة قررت اتباع سياسة مهيمنة على نحو لا يصدق من خلال الدولار، ومن خلال السياسة الصناعية، ومن خلال الاستيلاء على كل الأبحاث والاستثمارات”.

وأضاف: “إذا لم نفعل شيئا، فسوف نخضع للهيمنة ونتعرض للسحق والتهميش.. والأمر مناط بنا الفرنسيين والأوروبيين لاستعادة زمام الأمور”.

وقال بايرو أمام موظفي بلدية بو التي يترأسها، في جنوب شرق فرنسا، إن “تنصيب دونالد ترامب يضعنا أمام مسؤولياتنا”.

وأشار كذلك إلى “قوة الصين” التي تجاوز فائضها التجاري في كانون الأول/ ديسمبر حاجز الألف مليار دولار. وقال: “إن فرنسا وأوروبا تواجهان اليوم تحديين”، أمريكي وصيني.

(أ ف ب)