رئيس وزراء فلسطين: حكومتنا هي المخولة بإدارة غزة ونعمل لإعمارها

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الاثنين، إن بلاده تعمل مع مصر لعقد مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة قريبا، مشيرا إلى أن الحكومة هي “الجهة الوحيدة المخولة” بإدارة القطاع.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك عقده مصطفى مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الجانب المصري من معبر رفح البري مع قطاع غزة.

وقال مصطفى: “غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا، وحكومتنا هي الجهة التنفيذية الوحيدة المخولة بإدارة شؤون القطاع”.

وأشار إلى “مواصلة العمل مع مصر، للتحضير لعقد مؤتمر إعادة الإعمار بقطاع غزة في أقرب وقت ممكن”.

وبشأن تفشي المجاعة بين الفلسطينيين بغزة، قال مصطفى: “أهلنا في القطاع بحاجة لتحرك دولي أكثر فاعلية يجبر إسرائيل على استئناف إدخال شاحنات المساعدات فورا، ووقف استخدام التجويع سلاحا”.

وأكد أن “إغلاق دبابات الاحتلال (الإسرائيلي) معبر رفح أمام شاحنات المساعدات رسالة للعالم بأن إسرائيل تجوّع الشعب الفلسطيني تمهيدا لتهجيره”.

كما شدد على أن “موقف الرئاسة الفلسطينية والحكومة واضح بضرورة وقف الحرب الإسرائيلية (الإبادة) على غزة”.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني: “لن نيأس ولن نكل أو نمل في بذل كل ما هو ممكن لوقف هذه الحرب الظالمة على شعبنا وإعادة الحياة الكريمة لقطاعنا الحبيب، وجاهزون وقادرون على تحمل المسؤوليات رغم التحديات”.

(الأناضول)