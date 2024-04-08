رئيس وزراء فلسطين يصل جدة في ثالث محطة خارجية تتناول حرب غزة

الرياض: وصل رئيس وزراء فلسطين، محمد مصطفى، مساء الاثنين، إلى مدينة جدة السعودية، في ثالث محطة خارجية له منذ تعيينه، قادما من مصر بعد الأردن.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بأن نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، استقبل اليوم (الاثنين) مصطفى، لدى وصوله مطار الملك عبد العزيز في جدة، غربي المملكة، دون تفاصيل أكثر عن الزيارة.

ووصل مصطفى إلى جدة قادما من مصر، بعد أن أجرى مباحثات، الاثنين، مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطرقت إلى “الجهود المتواصلة للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة”، وفق بيان للرئاسة المصرية.

والأحد، بحث مصطفى مع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ووزير الخارجية أيمن الصفدي، الأوضاع بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 6 أشهر، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي مارس/ آذار الماضي، تسلّم رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى مهامه رسميًا، من سلفه محمد اشتية.

وتشنّ إسرائيل منذ ستة أشهر، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة وتدهور ملحوظ في البنى التحتية والممتلكات، وفق بيانات فلسطينية وأممية، وهو الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب إبادة جماعية.

(الأناضول)