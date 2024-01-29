رئيس وزراء فنلندا السابق الكسندر ستوب يفوز بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة ويخوض جولة إعادة

هلسنكي: تجرى فنلندا جولة إعادة للانتخابات الرئاسية بين رئيس الوزراء السابق المحافظ الكسندر ستوب ووزير الخارجية السابق بيكا هافيستو بعد فشل المرشحين في الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، في الجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يوم الأحد.

وبعد أكثر من عقد من قيادة الرئيس ساولي نينيستو لفنلندا، الذي يحظى بشعبية كبيرة، سيجري انتخاب خليفة له في جولة الإعادة التي من المقرر إجراؤها يوم 11 شباط/فبراير المقبل بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

وبعد فرز جميع الأصوات حصل ستوب الذي ينتمي إلى تيار يمين الوسط على 2ر27% من أصوات الناخبين، في حين حصل هافيستو الذي ينتمي إلى حزب الخضر على 8ر25% من الأصوات.

وتأخر رئيس البرلمان يوسي هالا اهو بفارق كبير وحصل على نسبة 19%.

وقال ستوب ،55 عاما، في هلسنكي مساء الانتخابات “كان هذا الدور نصف النهائي ويبدو الآن أنني وبيكا في الدور النهائي. ثم تبدأ المباراة من جديد”، وذلك عندما كانت التوقعات تشير بالفعل بوضوح إلى وجود انتخابات الاعادة.

وأشار هافيستو ،65 عاما، إلى أنه في الجولة الثانية من التصويت، سيتعين على نصف الناخبين تقريبا اختيار مرشح جديد. لقد حان الوقت لخوض الجولة الثانية بأقصى سرعة.

وتم دعوة الناخبين الفنلنديين إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد لانتخاب خليفة لنينيستو، الذي لا يُسمح له بالترشح لفترة أخرى بعدما تولى رئاسة البلاد لفترتين كل منهما ستة أعوام.

وفي فنلندا، يجري انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب، ومن أهم مهام الرئيس اتخاذ القرار بشأن السياسة الخارجية والأمنية مع الحكومة، وتعيين الحكومة والموافقة على القوانين.

وكان ستوب، الذي كان رئيسا للوزراء من عام 2014 إلى عام 2015، وهافيستو هما المرشحان الأوفر حظا في الجولة الأولى.

وبعد جولة الإعادة، من المقرر أن يتولى الرئيس الجديد مهامه خلفا لنينيستو في الأول من أذار/مارس المقبل.

(د ب أ)