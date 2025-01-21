رئيس وزراء قطر من دافوس: نأمل في عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة

دافوس (سويسرا): قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري اليوم الثلاثاء إنه يأمل أن تعود السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب مع إسرائيل.

جاء ذلك خلال كلمة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا بعد يومين من سريان اتفاق وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ 15 شهرا بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة والذي ساعدت قطر في التوسط فيه.

وذكر الشيخ محمد أنه ينبغي لسكان غزة، وليس أي بلد آخر، أن يملوا الطريقة التي سيحكم بها القطاع.

وأضاف أن الدوحة تأمل أن ترى السلطة الفلسطينية تعود إلى غزة وحكومة تعالج حقا قضايا الناس، مشيرا إلى أن هناك طريقا طويلا لقطعه مع قطاع غزة والدمار الذي لحق به.

ولم يتم بحث كيفية حكم غزة بعد الحرب بشكل مباشر في الاتفاق بين إسرائيل وحماس والذي أدى إلى وقف لإطلاق النار والبدء في إطلاق سراح المحتجزين بعد ما يقرب من 15 شهرا من المحادثات بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة.

وترفض إسرائيل أي دور حاكم لحركة حماس التي أدارت غزة قبل الحرب، كما أنها تعارض بنفس القدر تقريبا حكم السلطة الفلسطينية، وهي السلطة التي تم انشاؤها بموجب اتفاقيات أوسلو للسلام المؤقتة قبل ثلاثة عقود والتي لها سلطة محدودة في الضفة الغربية.

وفي ما تعلق بسوريا، قال إنه “يتعين التفاؤل بحذر” عند التعامل مع الإدارة الجديدة في سوريا.

وأضاف أن السلطات الجديدة، تحتاج إلى المساعدة من أجل استقرار الوضع في البلاد.

وشغلت رئاسة دونالد ترامب والسياسات التي أعلنها، جزءاً مهماً من أعمال ومداخلات المشاركين في منتدى دافوس.

وعبرت رئيسة المفوضية الأوروبية عن توجه أوروبا للبحث عن حلفاء جدد واعتماد البراغماتية في التعامل مع دونالد ترامب مقابل انتهاج سياسة اليد الممدودة مع الصين.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في دافوس، إنه لا يعتقد أن إدارة ترامب تسهم في خطر اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران.

(وكالات)