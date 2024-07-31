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رئيس وزراء قطر يبحث تداعيات اغتيال هنية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

منذ 27 دقيقة

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الدوحة: ذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث تداعيات زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني.

وكان المسؤول القطري قد استنكر في وقت سابق اغتيال هنية، متسائلا عن جدوى استمرار مسار المفاوضات في ظل وجود مثل الاغتيالات.

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