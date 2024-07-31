رئيس وزراء قطر يبحث تداعيات اغتيال هنية مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني

الدوحة: ذكرت وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث تداعيات زعيم حركة حماس إسماعيل هنية في اتصال هاتفي مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كني.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني بالوكالة #الخارجية_القطرية pic.twitter.com/CLkizdY3R0 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) July 31, 2024

وكان المسؤول القطري قد استنكر في وقت سابق اغتيال هنية، متسائلا عن جدوى استمرار مسار المفاوضات في ظل وجود مثل الاغتيالات.