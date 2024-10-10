رئيس وزراء قطر يبحث مع وزير خارجية إيران تطورات غزة ولبنان

الدوحة: بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي، الخميس، التطورات في قطاع غزة ولبنان.

جاء ذلك خلال لقاء الجانبين بالدوحة، وفق بيان للخارجية القطرية، غداة زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني إلى العاصمة السعودية الرياض.

وأفاد البيان القطري بأن اللقاء بحث “علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لاسيما في قطاع غزة ولبنان”.

وشدد رئيس الوزراء القطري خلال اللقاء، على “ضرورة تضافر كافة الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتجنّب اتساع دائرة العنف في المنطقة”، وفق البيان.

وأكد “استعداد دولة قطر الكامل لبذل كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي”.

وقال عراقجي عبر حسابه الموثق بمنصة إكس، إنه “أجرى محادثات مهمة مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن حول الوضع الإقليمي”.

وأكد أن “لدى إيران وقطر مخاوف ومصالح مشتركة، وأنهما عازمتان على التعاون”، مضيفا: “تواجه منطقتنا تحديات صعبة تحتاج إلى معالجتها من خلال التشاور الوثيق والجهود المشتركة”.

ووصل عراقجي إلى قطر قادما من الرياض حيث بحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان قضايا المنطقة.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها الشامل على لبنان والعاصمة بيروت، بشن غارات جوية غير مسبوقة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه مخالفة بذلك التحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 139 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وآلاف المفقودين، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب الإبادة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال “الإبادة الجماعية” وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.

(وكالات)