رئيس وزراء قطر يحذر من “تداعيات كارثية” لوقف تمويل الأونروا- (تغريدة)

الدوحة: حذر رئيس وزراء قطر، وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، من “التداعيات الكارثية” التي ستترتب على وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في نيويورك، وفق بيان لوزارة الخارجية القطرية.

وذكر البيان أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن “شدد خلال اللقاء على الدور المهم الذي تقوم به أونروا في مساعدة الملايين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان”.

وحذر من “التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويل الوكالة”، داعيا إلى “الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها الذين يخضعون للتحقيق”.

وجرى خلال اللقاء، وفق البيان، “استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والأمم المتحدة، ومناقشة آخر المستجدات في الشرق الأوسط، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.

كما جرى “مناقشة سبل استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى مناطق قطاع غزة كافة”.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/VSoXwJHjb2 — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) February 3, 2024

وحتى 30 يناير/ كانون الثاني الماضي، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في هجوم “حماس” بتاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات غلاف غزة.

وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

جاء ذلك بعد زعم إسرائيل أن 12 من موظفي “الأونروا” البالغ عددهم 13 ألفا في غزة، شاركوا في هجمات “حماس” على مستوطنات إسرائيلية محاذية للقطاع في 7 أكتوبر 2023، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى السبت، “27 ألفا و238 شهيدا و66 ألفا و452 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(وكالات)