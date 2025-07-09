رئيس وزراء قطر يدعو إلى الضغط على كل الأطراف لإنجاح جهود وقف إطلاق النار في غزة

الدوحة: دعا رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الأربعاء ، إلى الضغط على كافة الأطراف من أجل إنجاح جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه آل ثاني، اليوم، من كريستيان شتوكر مستشار النمسا ، وفق بيان نشرته الخارجية القطرية على موقعها الإلكتروني.

وطبقا للبيان ، جرى خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس الوزراء القطري ، خلال الاتصال، استمرار جهود دولة قطر مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.

وشدد ، في هذا السياق ، على أهمية تضامن المجتمع الدولي للضغط على كافة الأطراف من أجل إنجاح جهود وساطة دولة قطر المشتركة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، ودخول المساعدات لمعالجة الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع.

( د ب أ )