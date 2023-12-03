رئيس وزراء قطر يطالب بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية ويؤكد: سنواصل جهودنا لاستئناف الهدنة في غزة

الدوحة: ذكرت قناة الجزيرة التلفزيونية اليوم الأحد أن قطر تطالب بإجراء تحقيق دولي فوري وشامل ونزيه بالجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقلت القناة التي يقع مقرها في قطر عن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قوله أيضا إن قطر ستواصل جهودها لتسهيل التوصل لهدنة أخرى ووقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية القطري، الأحد، إن بلاده ستواصل جهودها لاستئناف الهدنة الإنسانية في غزة.

جاء ذلك في كلمة وزير خارجية قطر، الذي تترأس بلاده الاجتماع الوزاري الخليجي، الذي انعقد في الدوحة، استعداد لقمة القادة الثلاثاء، وفق بيان للخارجية القطرية.

وقال وزير خارجية قطر، إن “اجتماعنا ينعقد وقد شهدنا خلال الأيام الماضية بكل أسى العدوان الهمجي والجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين في غزة”.

وأضاف أن “قطر ستواصل جهودها، مع الدول الفاعلة كافة، لاستئناف الهدنة، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار”.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة قطرية مصرية أمريكية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، وتلاها تجديد القصف الإسرائيلي للقطاع.

(وكالات)