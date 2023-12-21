رئيس وزراء كندا: حملة إسرائيل في قطاع غزة تعرض أمنها للخطر على المدى الطويل

أوتاوا: قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مقابلة بُثت اليوم الخميس إن أصدقاء إسرائيل المقربين قلقون من أن حملتها العسكرية في قطاع غزة تهدد بتعريض أمن إسرائيل على المدى الطويل للخطر.

وتمثل تعليقاته التعبير الأخير عن القلق من جانب حلفاء إزاء تزايد عدد الضحايا بين سكان غزة، وتقول السلطات الصحية المحلية إن العدد اقترب من 20 ألف شهيد. وواصلت الطائرات الإسرائيلية دك القطاع الساحلي الفلسطيني اليوم الخميس.

ودأب ترودو على قول إن إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها بعد توغل مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. لكن مع تزايد عدد الضحايا من المدنيين الذين سقطوا جراء رد إسرائيل العنيف بالقصف الجوي والاجتياح البري، شدد ترودو من لهجته تدريجيا.

وذكر ترودو لهيئة الإذاعة الكندية أن أقرب أصدقاء إسرائيل “يتزايد قلقهم من أن… التحركات على المدى القصير التي تتخذها إسرائيل تعرض أمن الدولة اليهودية للخطر على المدى الطويل بل ودعمها في المستقبل”.

ودعمت كندا وأستراليا ونيوزيلندا الأسبوع الماضي جهودا دولية عاجلة نحو “وقف إطلاق نار مستدام” في غزة في تعبير عن مخاوفها بالتنسيق فيما بينها بعد فترة وجيزة من تحذير الولايات المتحدة إسرائيل من تراجع الدعم الدولي.

وقال ترودو “لدى إسرائيل الحق في والمسؤولية عن الدفاع عن نفسها، لكن يجب أن تفعل ذلك بطرق تتسم بالحذر إزاء الأثر في المدنيين”.

ودعا ترودو إلى إرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر وشدد على أهمية مناهضة معاداة السامية في كندا وخارجها. وقالت شرطة تورونتو إن عدد جرائم الكراهية المعادية للسامية والمعادية للإسلام في أكبر مدن كندا قفز بشكل كبير منذ اندلاع صراع غزة.

(وكالات)



