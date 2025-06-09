سياسة | دولي

رئيس وزراء كندا: واشنطن لم تعد تلعب دورا مهيمنا على الساحة الدولية

منذ ساعتين

حجم الخط
0

تورنتو: قال رئيس وزراء كندا إن واشنطن لم تعد تلعب دورا مهيمنا على الساحة الدولية.

وأدلى مارك كارني بهذه التصريحات أثناء إعلانه عن توجه كندا لتنويع إنفاقها الدفاعي بعيدا عن الولايات المتحدة.

كما أشار إلى أن كندا ستحقق هدف الإنفاق الذي حدّده حلف شمال الأطلسي (ناتو) بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، قبل خمس سنوات من الموعد المقرر سابقا.

وقال كارني يوم الإثنين في خطاب ألقاه في جامعة تورنتو: “لقد وقفنا جنبا إلى جنب مع الأمريكيين طوال فترة الحرب الباردة وفي العقود التي تلتها، حين لعبت الولايات المتحدة دورا مهيمنا على الساحة الدولية. أما اليوم، فإن ذلك الدور المهيمن أصبح من الماضي”.

وكانت دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جعل كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين قد أثارت غضب الكنديين. وتولى كارني رئاسة الوزراء بعد أن وعد بالتصدي لما وصفه بالعدوانية التي أبداها ترامب.

(أ ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الملك تشارلز يصل إلى كندا لمواجهة أطماع ترامب
26 - مايو - 2025
إسرائيل ترفع مستوى تحذير السفر لمواطنيها إلى كندا للدرجة الثانية
25 - مايو - 2025
أعضاء مجلس شيوخ أمريكيون متفائلون بإصلاح العلاقات مع كندا بعد لقائهم كارني
24 - مايو - 2025
كندا تبحث الانضمام لمشروع “القبة الذهبية” الأمريكي للدفاع الصاروخي
22 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية