رئيس وزراء كندا يدعو إلى فتح ممر إنساني إلى غزة

أوتاوا : دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الإثنين، إلى فتح ممر إنساني إلى غزة قائلا إن هناك حاجة إلى مساعدة عاجلة لمعالجة الوضع المتدهور في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

وأدلى ترودو بتصريحاته بعد فشل الجهود الدبلوماسية الرامية لتوصيل المساعدات لغزة.

وقال ترودو “كندا تدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفتح ممر إنساني حتى يمكن توصيل المساعدات الأساسية مثل الغذاء والوقود والمياه إلى المدنيين في غزة. ومن الضروري أن يحدث هذا”.

وأضاف أمام مجلس العموم أن كندا تؤيد بشكل كامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي، ولكن “حتى الحروب لها قواعد”.

وتابع “الإرهاب دوما لا يمكن الدفاع عنه ولا يوجد شيء يمكن أن يبرر أعمال حماس الإرهابية… حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تطلعاته المشروعة”.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، قالت أوتاوا إن الكنديين في لبنان يجب أن يفكروا في المغادرة ما أمكنهم ذلك بسبب المخاطر الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وتستخدم كندا طائرتين عسكريتين لنقل الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة لمغادرة إسرائيل جوا. وعبرت المجموعة الأولى من الكنديين بأمان من الضفة الغربية إلى الأردن، ويوجد أيضا نحو 300 شخص في غزة تسعى كندا إلى إخراجهم عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وقتل خمسة كنديين في هجوم حماس على إسرائيل بينما لا يزال ثلاثة في عداد المفقودين.

(رويترز)