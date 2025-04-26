رئيس وزراء كندا يندد بالحصار الإسرائيلي لإمدادات الغذاء إلى غزة- (تدوينة)

أوتاوا: حث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إسرائيل على السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل في قطاع غزة، قائلا إنه لا ينبغي استخدام الغذاء “كأداة سياسية”، وذلك بعد ساعات من نفاد مخزونات البرنامج التابع للأمم المتحدة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على الإمدادات.

وقال برنامج الأغذية العالمي أمس الجمعة إنه سلّم آخر الإمدادات المتبقية إلى المطابخ التي توفر وجبات ساخنة في غزة، وإن من المتوقع أن تنفد الأغذية من هذه المرافق في الأيام المقبلة.

وقال كارني على موقع إكس “أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتوّ أن مخزوناته من الغذاء في غزة نفدت بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية. لا يمكن استخدام الغذاء كأداة سياسية”.

The UN World Food Programme just announced that its food stocks in Gaza have run out because of the Israeli Government’s blockade — food cannot be used as a political tool. Palestinian civilians must not bear the consequences of Hamas’ terrorist crimes. The World Food Programme… — Mark Carney (@MarkJCarney) April 25, 2025

وقال البرنامج إن أي إمدادات إنسانية أو تجارية لم تدخل غزة منذ أكثر من سبعة أسابيع لأن جميع المعابر الحدودية الرئيسية مغلقة، وهو أطول إغلاق يواجهه قطاع غزة على الإطلاق.

وقال كارني “يجب ألا يتحمل المدنيون الفلسطينيون عواقب جرائم حماس (..) ويجب السماح لبرنامج الأغذية العالمي باستئناف عمله لإنقاذ الأرواح”.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أمس الجمعة، إن المجاعة أصبحت “واقعا مريرا” في القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.

ومنذ انهيار وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في يناير/ كانون الثاني في 18 مارس/ آذار، أسفرت الهجمات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 1900 فلسطيني، كثير منهم من المدنيين، وفقا للسلطات الصحية في غزة، كما نزح مئات الآلاف مع استيلاء إسرائيل على ما تسميه منطقة عازلة.

وقال كارني “سنواصل العمل مع حلفائنا من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار والعودة الفورية لجميع الرهائن”.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة، إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بإدخال الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصوّت الكنديون لانتخاب حكومة جديدة يوم الإثنين، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الليبراليين بقيادة كارني يتقدمون بفارق ضئيل على المحافظين.

(وكالات)