رئيس وزراء كندا يندد بالحصار الإسرائيلي لإمدادات الغذاء إلى غزة- (تدوينة)

أوتاوا: حث رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إسرائيل على السماح لبرنامج الأغذية العالمي بالعمل في قطاع غزة، قائلا إنه لا ينبغي استخدام الغذاء “كأداة سياسية”، وذلك بعد ساعات من نفاد مخزونات البرنامج التابع للأمم المتحدة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر على الإمدادات.

وقال برنامج الأغذية العالمي أمس الجمعة إنه سلّم آخر الإمدادات المتبقية إلى المطابخ التي توفر وجبات ساخنة في غزة، وإن من المتوقع أن تنفد الأغذية من هذه المرافق في الأيام المقبلة.

وقال كارني على موقع إكس “أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للتوّ أن مخزوناته من الغذاء في غزة نفدت بسبب الحصار الذي تفرضه الحكومة الإسرائيلية. لا يمكن استخدام الغذاء كأداة سياسية”.

The UN World Food Programme just announced that its food stocks in Gaza have run out because of the Israeli Government’s blockade — food cannot be used as a political tool.

Palestinian civilians must not bear the consequences of Hamas’ terrorist crimes. The World Food Programme…

