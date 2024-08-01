رئيس وزراء ماليزيا غاضب بعد حذف فيسبوك منشوره حول اغتيال هنية

كوالالمبور: اتهم رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، اليوم الخميس، شركة ميتا بلاتفورمز بالجُبن بعد حذف منشور له على فيسبوك بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وذلك في أحدث خلاف بين الحكومة الماليزية والشركة بشأن المحتوى المحظور.

وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة هي من داعمي القضية الفلسطينية، وكان أنور قد نشر مقطع فيديو مسجلا لاتصال هاتفي مع قيادي في حماس لتقديم التعازي في وفاة هنية لكن تم حذفه في وقت لاحق.

وفاقم اغتيال هنية في إيران أمس الأربعاء المخاوف من احتمال تحول الصراع في غزة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وقال أنور الذي التقى بهنية في قطر في مايو/ أيار الماضي، إنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة السياسية لحماس، لكن ليس لديه أي روابط على المستوى العسكري.

وكتب أنور على صفحته في فيسبوك: “لتكن هذه رسالة واضحة لا لبس فيها إلى ميتا… توقفوا عن مثل هذا الجُبن”.

وقالت وزارة الاتصالات الماليزية إنها ستتناول القضية في مؤتمر صحافي.

وكانت ماليزيا قد قدمت شكوى قبل ذلك لشركة ميتا بسبب حذف محتوى، بما في ذلك تغطية إعلامية محلية لاجتماع أنور الأخير مع هنية، والتي تمت استعادتها في وقت لاحق.

ولطالما دعت ماليزيا إلى حل الدولتين لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين.

(رويترز)