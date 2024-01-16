سياسة | دولي

رئيس وزراء ماليزيا ينتقد تجاهل الغرب “فظائع” إسرائيل في فلسطين- (بيان)

منذ 20 دقيقة

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

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كوالالمبور: انتقد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الثلاثاء، الدول الغربية لتجاهلها واستمرار صمتها بشأن “الفظائع” التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال إبراهيم في بيان على منصة “إكس” إن “الدول الغربية مستمرة في غض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل، لتصبح متواطئة فعليا في الأعمال الخبيثة لجرائم ضد الإنسانية” في فلسطين.

وأوضح أن “إسرائيل قتلت (أكثر من) 24?100 روح بريئة منذ 7 أكتوبر (في غزة)، مع إفلات تام من العقاب، رغم أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي أدانت أعمالها الدنيئة والإبادة الجماعية”.

وأضاف: “هذه الموجة الأخيرة من المذبحة الوحشية للفلسطينيين الأبرياء ليست سوى مجرد امتداد لسبعة عقود طويلة من القمع والاستبداد، ما يظهر بوضوح كراهية النظام الإسرائيلي وعداءه تجاه الشعب الفلسطيني”.

يذكر أن ماليزيا أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2023، في بيان لمكتب رئيس الوزراء، حظر السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، ومنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي “ردا على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية، وتخرق القانون الدولي من خلال استمرار المجازر والفظائع ضد الفلسطينيين”.

وفي بيانه الأخير، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بتقديم جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدا دعم بلاده “الكامل” لتلك الخطوة.

وقال إن “ماليزيا تؤكد بقوة موقفها الداعم كليا لعمل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لمعارضة الاستبداد ودعم العدالة”.

وفي 29 ديسمبر، رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب شرسة منذ أكثر من 3 أشهر.

وعقدت المحكمة في لاهاي يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، جلستي استماع علنيتين للنظر في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الثلاثاء، 24 ألفا و285 شهيدا و61 ألفا و154 مصابا، وتسببت بنزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.

(الأناضول)

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