رئيس وزراء ماليزيا ينتقد تجاهل الغرب “فظائع” إسرائيل في فلسطين- (بيان)

كوالالمبور: انتقد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الثلاثاء، الدول الغربية لتجاهلها واستمرار صمتها بشأن “الفظائع” التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقال إبراهيم في بيان على منصة “إكس” إن “الدول الغربية مستمرة في غض الطرف عن الفظائع التي ترتكبها إسرائيل، لتصبح متواطئة فعليا في الأعمال الخبيثة لجرائم ضد الإنسانية” في فلسطين.

وأوضح أن “إسرائيل قتلت (أكثر من) 24?100 روح بريئة منذ 7 أكتوبر (في غزة)، مع إفلات تام من العقاب، رغم أن الغالبية العظمى من المجتمع الدولي أدانت أعمالها الدنيئة والإبادة الجماعية”.

وأضاف: “هذه الموجة الأخيرة من المذبحة الوحشية للفلسطينيين الأبرياء ليست سوى مجرد امتداد لسبعة عقود طويلة من القمع والاستبداد، ما يظهر بوضوح كراهية النظام الإسرائيلي وعداءه تجاه الشعب الفلسطيني”.

يذكر أن ماليزيا أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2023، في بيان لمكتب رئيس الوزراء، حظر السفن التي تحمل العلم الإسرائيلي، ومنع السفن المتجهة إلى إسرائيل من تحميل البضائع في موانئها.

وأوضحت أن تلك الإجراءات تأتي “ردا على تصرفات إسرائيل التي تتجاهل المبادئ الأساسية للإنسانية، وتخرق القانون الدولي من خلال استمرار المجازر والفظائع ضد الفلسطينيين”.

وفي بيانه الأخير، أشاد رئيس الوزراء الماليزي بتقديم جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، مؤكدا دعم بلاده “الكامل” لتلك الخطوة.

وقال إن “ماليزيا تؤكد بقوة موقفها الداعم كليا لعمل جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لمعارضة الاستبداد ودعم العدالة”.

Today marks the 100th day of the ruthless massacre of Palestinians perpetrated by the Israeli regime since October 7 last year. This recent spate of brutal slaughter of innocent Palestinians is but a mere extension of a protracted seven decades of oppression and tyranny, clearly… pic.twitter.com/iRzR25M2vh

— Anwar Ibrahim (@anwaribrahim) January 16, 2024