رئيس وزراء ماليزيا ينعى السنوار: كان مناضلا ومدافعا عن الفلسطينيين

“القدس العربي”: نعى رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، ووصفه بأنه كان مناضلا ومدافعا عن الشعب الفلسطيني.

وفي منشور على منصة إكس، أدان إبراهيم بشدة قتل السنوار على أيدي القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدا إصرار بلاده على رفض وحشية إسرائيل وضرورة إيقاف مجازرها المستمرة ضد الفلسطينيين فورا.

وأشار إبراهيم إلى تدهور الأوضاع في المنطقة وفشل المجتمع الدولي في ضمان الحفاظ على السلام والعدالة.

وأضاف أن إسرائيل تواصل هجماتها الجوية والبرية على غزة ولبنان رغم ردود الفعل الدولية الرافضة.

Datuk Seri Anwar Ibrahim menzahirkan kedukaan selepas pemimpin Hamas, Yahya Sinwar meninggal dunia akibat dibunuh rejim zionis Israel, pada Khamis lalu. Menurut Perdana Menteri, Malaysia berduka atas kehilangan seorang sosok pejuang dan pembela rakyat Palestin itu. Ikuti berita… pic.twitter.com/IEXbaERI7l — Astro AWANI (@501Awani) October 19, 2024

وفي أغسطس الماضي، اتهم رئيس الوزراء الماليزي شركة ميتا بالجُبن بعد حذف منشور له بشأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وهو ما دفع الشركة لاحقا إلى الاعتذار.