رئيس وزراء هايتي أرييل هنري يقدم استقالته

بورت أو برنس: قال رئيس مجموعة الكاريبي ورئيس جيانا عرفان على إن رئيس وزراء هايتي أرييل هنري قدم استقالته من منصبه الذي يشغله منذ اغتيال آخر رئيس للبلاد عام 2021.

وأضاف “سنقر باستقالته لدى تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي وتعيين رئيس وزراء مؤقت”، شاكرا هنري على خدماته لهايتي.

وتوجه هنري إلى كينيا أواخر الشهر الماضي لضمان قيادتها لمهمة أمنية دولية تدعمها الأمم المتحدة لمساعدة الشرطة في محاربة العصابات المسلحة، لكن التصعيد الكبير في أعمال العنف في العاصمة بورت أو برنس في أثناء غيابه تركه عالقا في بورتوريكو الأمريكية.

وقال علي إن المجلس الرئاسي سيضم مراقبين وسبعة أعضاء لهم حق التصويت، من بينهم ممثلون عن عدة ائتلافات والقطاع الخاص والمجتمع المدني وزعيم ديني واحد.

وأضاف أنه تم تكليف المجلس “بسرعة” بتعيين رئيس وزراء مؤقت، وأنه لن يتمكن أي شخص ينوي الترشح في الانتخابات المقبلة في هايتي من تقلد المنصب.

وتأتي استقالة هنري بعد أن التقى زعماء المنطقة أمس الاثنين في جامايكا المجاورة لمناقشة إطار عمل للانتقال السياسي، والذي دعت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى “تعجيله” من خلال إنشاء مجلس رئاسي.

وبحث القادة الإقليميون مع ممثلين من مختلف قطاعات المجتمع الهايتي إنشاء المجلس الذي يهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء أول انتخابات منذ 2016.

وكان هنري، الذي يعتبره الكثير من الهايتيين فاسدا، قد أرجأ الانتخابات مرارا، قائلا إنه يجب أولا استعادة الأمن. وانتهت الولاية الأخيرة لأعضاء مجلس الشيوخ في هايتي بداية عام 2023.

(رويترز)