رابطة الأنثروبولوجيا اللاتينية تصف إسرائيل بدولة “أبارتهايد”.. وجامعة أمريكية تعين محاضرا مؤيدا للفلسطينيين

غزة – “القدس العربي”:

تبنت جمعية علماء الأنثروبولوجيا في أمريكا اللاتينية، قرارا يعتبر إسرائيل دولة تمارس التطهير العرقي والفصل العنصري، في وقت يواصل فيه نشطاء داعمون لدولة الاحتلال، هجومهم على جامعة نيويورك، بعد أن قررت تعيين الدكتور مارك هيل، المعروف بمواقفه الداعمة لفلسطين، والرافضة لسياسات الاحتلال.

ودعت هذه الجمعية إلى مقاطعة دولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها.

وذكر موقع “دولة فلسطين” أن الجمعية اتخذت هذا القرار في مؤتمرها الرابع عشر لـ”الميركوسور” لعام 2023، الذي عُقد مؤخرا في مدينة ريو دي جانيرو.

وهذا المؤتمر يعتبر تجمعا سنويا للعلماء من جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، بالشراكة مع الجمعية البرازيلية للأنثروبولوجيا.

وجاء في القرار الذي حصل على تأييد 70% من المشاركين، “إدراكا للجرائم التي ارتُكبت ضد السكان الأصليين في فلسطين خلال النكبة، فإننا نؤكد التزامنا بتذكر الأضرار التي سببتها الممارسات العسكرية للتطهير العرقي في القرن العشرين، ونعلن تضامننا مع الشعب الفلسطيني ضمن التزام عام وأكاديمي بالنضال ضد العنصرية”.

وقد وصف القرار السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بأنها “تحديث منحرف للممارسات الشنيعة للفصل العنصري في القرن الحادي والعشرين”.

وكانت الجمعية الأنثروبولوجية الأمريكية، التي تمثل الآلاف من علماء الأنثروبولوجيا والآثار، قد أصدرت الشهر الماضي قرارا تاريخيًا لدعم حقوق الفلسطينيين وحريتهم، وتعهدت بمقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية التي تدعم نظام الفصل العنصري الإسرائيلي القمعي وتتواطأ في الحفاظ عليه.

ووصف القرار إسرائيل بأنها “دولة فصل عنصري”، وأن الأكاديميين والمؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية جزء من هذا النظام، وأن قانون يهودية الدولة هو “قانون عنصري يتبنى نظرية تفوق الشعب اليهودي”، كما اعترف القرار بالنكبة الفلسطينية، وبممارسة الاحتلال للتطهير العرقي، وطالب بقطع المساعدات المالية التي تقدم من أمريكا لإسرائيل.

وفي السياق، ذكرت حملة “مقاطعة” التي تنشط ضد سلطات الاحتلال، أن جامعة مدينة نيويورك، تواجه في هذا الوقت تحريضًا إسرائيليًا جديدًا بتهمة “معاداة السامية”، على خلفية تعيينها البروفسور الداعم لفلسطين مارك هيل، أستاذًا رئاسيًا للتعليم الحضري في مركز الدراسات العليا بالجامعة.

وقد دعا أنصار الاحتلال جامعة مدينة نيويورك إلى السماح للفيدراليين بالتحقيق في “معاداة السامية” داخل حرمها الجامعي، كما دعت سياسية أمريكية إلى التوقيع على مشروع قانون يقدم 51 مليون دولار لـ “مكافحة جرائم الكراهية” في حرم كلية هانتر داخل الجامعة والتحقيق فيها، زاعمةً أن الكلية “توفر فرصة للتمييز”.

كما ادعى الوصي السابق على مجلس إدارة جامعة مدينة نيويورك، بأن توظيف هيل يعد “مثالا آخر على تراجع المعايير في جامعة مدينة نيويورك”، زاعمًا بأن “العبارة المؤيدة للفلسطينيين تعني دفع اليهود إلى البحر أو الإبادة”.

وكان أستاذ الإعلام هيل (44 عاما) قد دعا الدول إلى مقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه، في خطاب ألقاه بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي تصريحات سابقة قال أيضا “لدينا فرصة، ليس فقط لتقديم التضامن بالكلمات، ولكن للالتزام بالعمل السياسي والشعبي والمحلي والعمل الدولي، الذي يمنحنا ما تتطلبه العدالة، وهو فلسطين حرة من النهر إلى البحر”، وأكد أن دعوته هذه بمثابة دعوة إلى العدالة في فلسطين، مؤكدًا على وضوح خطابه في هذا النطاق، وقال “لم تكن إشارتي (من النهر إلى البحر) دعوة إلى تدمير أي شيء أو أي شخص”، مؤكدا أنه يؤيد الحرية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبحسب حملة “مقاطعة”، فإن تعيين هيل تم بالموافقة من قبل رئيس مركز جامعة مدينة نيويورك “غراد روبن جاريل” وبدعم من مجلس جامعة مدينة نيويورك.

وكان هيل قد طرد في عام 2018، من شبكة “CNN” الأمريكية بعد خطاب دعا فيه إلى مناهضة ومقاطعة الاحتلال.

وجاء تعيين هيل بعد 3 أشهر فقط من إلقاء خريجة كلية الحقوق بجامعة مدينة نيويورك فاطمة محمد، خطابًا مناهضًا للاحتلال، والذي واجهت على إثره حملة تحريض واسعة، وتم اتهامها “بالتحريض على الكراهية”.

وذكرت حملة “مقاطعة” أن جامعة مدينة نيويورك تواجه تحريضًا متواصلًا من قبل اللوبي الإسرائيلي بذريعة “معاداة السامية”، لاحتضانها الأصوات الداعمة للقضية الفلسطينية والخطابات المناهضة للاحتلال، عدا عن دعمها للحركات الطلابية المؤيدة للمقاطعة.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت أن تحقيقا أجرته، أظهر أن إسرائيل تفرض نظاماً من القمع والهيمنة ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين، من أجل مصلحة اليهود الإسرائيليين، وأن ذلك يرقى إلى “مستوى الفصل العنصري”، الذي يحظره القانون الدولي.

وترافقت التقارير الحقوقية الدولية التي تنتقد سياسات الاحتلال، مع تصاعد حملات المناصرة للقضية الفلسطينية، والتي تنتقد في الوقت ذاته سياسات الاحتلال العنصرية، في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من دول العالم.