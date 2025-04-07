رابطة الدوري الإسباني تستأنف ضد قرار السماح لبرشلونة بالاحتفاظ بالثنائي أولمو وفيكتور

مدريد:استأنفت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ضد القرار الذي اتخذته هيئة الرياضة الإسبانية والخاص بالسماح لنادي برشلونة بالاحتفاظ بصانع اللعب داني أولمو والمهاجم باو فيكتور في قائمته.

وأصدرت هيئة الرياضة الإسبانية قرارا في صالح برشلونة الأسبوع الماضي بعد رفض رابطة الدوري الإسباني واتحاد الكرة الإسباني طلب النادي الكتالوني بتسجيل اللاعبين نظرا لتخلفه عن الموعد النهائي للامتثال للوائح المالية.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني الأسبوع الماضي أن برشلونة لا يمتثل لقواعد اللعب المالي النظيف وأن مدققي حساباته أرسلوا معلومات غير صحيحة سمحت للنادي بإدراج اللاعبين في قائمة عام 2025.

وتمكن برشلونة من تسجيل اللاعبين بعد صدور حكم مؤقت من جانب هيئة الرياضة الإسبانية.

ولا يوجد موعد زمني لنظر استئناف رابطة الدوري الإسباني.

(أ ب)