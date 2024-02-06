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رابطة الدوري الإسباني تُقدّم شكوى بعد إهانات عنصرية جديدة ضد فينيسيوس

منذ 23 دقيقة

البرازيلي فينيسيوس جونيور

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مدريد: قدّمت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم شكوى بشأن إهانات عنصريّة جديدة تعرّض لها البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد أمام مضيفه خيتافي في المرحلة العشرين، وفقاً لما أعلنت الإثنين.

وأكدّت الرابطة لوكالة فرانس برس أنها قدّمت الشكوى إلى المدّعي العام بشأن الأحداث المبلغ عنها في تقرير قُدّم إلى اتحاد اللعبة المحلي.

وفي التقرير أشارت الليغا إلى رصد “هتافات غير مقبولة” تضمّنت إهانات مثل “ابن العاهرة” و”القرد فينيسيوس” لدى وصول حافلة ريال إلى ملعب “كوليسيوم ألفونسو بيريس” في خيتافي.

وأكّدت أنها رصدت إهانات ضد داني سيبايوس أيضاً.

ووقعت الأحداث في المباراة التي فاز فيها ريال على مضيفه 2-0 في المباراة المؤجلة من المرحلة العشرين الخميس الماضي.

وكان فينيسيوس الذي واجه في مناسبات عديدة تحيزات وأعمال عنصرية، قد عيّن سفيراً للنوايا الحسنة للتعليم من أجل الجميع من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونسكو” الجمعة.

وتعرّض البرازيلي لهتافات عنصرية في أيار/مايو الماضي على ملعب فالنسيا في ميستايا، مما استدعى آنذاك ردود أفعال عالمية منددة. 

وأسقطت محكمة إسبانية في 16 كانون الثاني/يناير الماضي الدعوى في قضية الإهانة العنصرية التي تعرض لها فينيسيوس جونيور العام الماضي خلال مباراة في الدوري ضد أوساسونا، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وقال المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي في تشرين الثاني/نوفمبر إن اللاعب أصبح “معتاداً للأسف” على العنصرية في إسبانيا.

 (أ ف ب)



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