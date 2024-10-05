رابطة الدوري الإنكليزي ترفض طلب سيتي تأجيل أول مباراتين له الموسم المقبل

لندن: رفضت رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم طلب مانشستر سيتي تأجيل أول مبارتين له الموسم المقبل، إفساحا في المجال لتعافي لاعبيه الذين سيشاركون في كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة، بحسب ما قال مدربه الإسباني بيب غوارديولا الجمعة.

وضمِن كل من سيتي وتشلسي تأهله إلى البطولة الموسعة التي تستمر نحو شهر بدءا من 15 حزيران/يونيو حتى 13 تموز/يوليو بمشاركة 32 ناديا، فيما تنطلق منافسات الدوري المحلي في آب/أغسطس.

قال غوارديولا “لم تسمح لنا رابطة الدوري بتأجيل أول مبارتين كي نتعافى. شكرا جزيلا”.

أضاف “أعتقد أن النادي طالب الرابطة بتأجيل أسبوع أو اثنين أو ثلاثة، كي نحصل على إجازة بعد كأس العالم (للأندية)، لكن هذا ليس مسموحا نهائيا. رفضت الرابطة رفضا قاطعا”.

أردف “لا أعرف ما إذا كان سنخوض مباريات أكثر من الموسم الذي حققنا فيه الثلاثية (2023). ربما نخوض مباريات أقل”.

وأصبحت الروزنامة المزدحمة مصدر قلق للاعبين والمدربين، فيما أشار تقرير للاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) إلى أن بعض اللاعبين يحصلون على فترة راحة لا تتعدى 12% من السنة.

وطالب عدد من نجوم الدوري الإنكليزي بتقليص عدد المباريات ملوحين بالإضراب، بينهم لاعب وسط سيتي الإسباني رودري الذي تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته ستبعده كامل الموسم.

وعن طلب فيفا من الأندية المشاركة بتشكيلاتها الأساسية في مونديال الأندية، قال مدرب برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق “سنذهب بكامل فريقنا. لن نذهب لمباراة واحدة أليس كذلك؟ لا أفهم كيف أن هذا اللاعب أقوى من لاعب آخر”.

أضاف المدرب الذي قاد سيتي إلى لقب الدوري الإنكليزي في آخر أربعة مواسم (رقم قياسي) “ربما اللاعب الأفضل بالنسبة لهم يمر في حالة سيئة. لن أقول لهم قبل (البطولة) من الذي سيلعب. أنا من سيقرر”.

(أ ف ب)