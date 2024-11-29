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رابطة الدوري الجزائري تصدم جماهير مولودية الجزائر بـ”عقوبات مغلظة”

29 - نوفمبر - 2024

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الجزائر: فرضت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري، عقوبات مغلظة على فريقي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد على خلفية أعمال الشغب التي قامت بها جماهير الفريقين في المباراة التي جمعت بينهما في قمة الجولة العاشرة من المسابقة.

وسلطت اللجنة على الفريقين عقوبة خوض 4 مباريات دون جمهور منها اثنتان موقوفة النفاذ مع تغريم كليهما نحو 1500 دولار.

وأشارت اللجنة في بيان اليوم الجمعة، إلى أن هذه العقوبات لا تتضمن التعويضات المالية التي ستطالب بها إدارة ملعب الخامس يوليو الذي استضاف المباراة التي فاز بها شباب بلوزداد 3 / 1، وشهدت قبل بدايتها وبعد نهايتها أعمال شغب كبيرة بين مشجعي الفريقين تسببت في تخريب العديد من مقاعد الملعب.

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فرضت نفس العقوبة على مولودية الجزائر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 50 ألف دولار، على خلفية أعمال الشغب التي أحدثتها جماهيره في المباراة التي تغلب فيها على ضيفه الاتحاد المنستيري 2 / صفر، في إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

(د ب أ)

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  1. يقول فريد/ ستوكهولم:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 2:23 م

    قرار صائب !
    انصار المولودية تفننو في الشغب و التكسير !
    حتى عقوبات الكاف قرار صائب جدا !

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    1. يقول يونس:
      نوفمبر 29, 2024 الساعة 6:05 م

      انمنى ان تتخذ قرارات نقلها في كل مبارة يثار فيها الشعب والتعدي على الأملاك الخاصة والعامة

  2. يقول يونس:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 5:58 م

    نعم انها عقوبة منطقية الأشخاص يستغلون هاته القارات الرياضية لنشر الفوضى

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  3. يقول هشام:
    نوفمبر 29, 2024 الساعة 7:13 م

    لابد من تفعيل عقوبات رائعة لإيقاف شغب الملاعب

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  4. يقول عبدالحق:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 9:05 ص

    يعتبر هذه العقوبة أقل بكثير لما عوقب به النادي الرياضي القسنطيني لنفس الاحداث السنة الماضية حيث عوقب هذا الأخير بلعب ستة مباريت دون جمهوه مع لعب اربعة منها خارج الديار. إنه الكيل بمكيالين. رغم هذا الظلم ها هو في المرتبة الاولى في البطولة الوطنية.

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