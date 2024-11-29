رابطة الدوري الجزائري تصدم جماهير مولودية الجزائر بـ”عقوبات مغلظة”

الجزائر: فرضت لجنة الانضباط التابعة لرابطة دوري المحترفين الجزائري، عقوبات مغلظة على فريقي مولودية الجزائر وشباب بلوزداد على خلفية أعمال الشغب التي قامت بها جماهير الفريقين في المباراة التي جمعت بينهما في قمة الجولة العاشرة من المسابقة.

وسلطت اللجنة على الفريقين عقوبة خوض 4 مباريات دون جمهور منها اثنتان موقوفة النفاذ مع تغريم كليهما نحو 1500 دولار.

وأشارت اللجنة في بيان اليوم الجمعة، إلى أن هذه العقوبات لا تتضمن التعويضات المالية التي ستطالب بها إدارة ملعب الخامس يوليو الذي استضاف المباراة التي فاز بها شباب بلوزداد 3 / 1، وشهدت قبل بدايتها وبعد نهايتها أعمال شغب كبيرة بين مشجعي الفريقين تسببت في تخريب العديد من مقاعد الملعب.

يذكر أن لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) فرضت نفس العقوبة على مولودية الجزائر، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 50 ألف دولار، على خلفية أعمال الشغب التي أحدثتها جماهيره في المباراة التي تغلب فيها على ضيفه الاتحاد المنستيري 2 / صفر، في إياب الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

(د ب أ)