رابطة العالم الإسلامي تدين استهداف إسرائيل لمخيم جباليا

الرياض: أدانت رابطة العالم الإسلامي، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا في قطاع غزة المحاصر.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، اليوم الأربعاء، ندّد أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بـ”هذا التصعيد الخطر، الذي راح ضحيته عدد من المدنيّين الأبرياء”.

ودعا المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته تجاه حماية المدنيين من منحدر العقاب الجماعي بمشهده المُريع، والذي يُعَدّ انتهاكًا لقوانينه وأعرافه، والوقوف بحزم أمام تجاهل النداءات والتحذيرات، والاضطلاع بواجبه في الوقف الفوري لآلية التدمير الجماعي التي هزَّت كل ضميرٍ حيٍّ”، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

(د ب أ)